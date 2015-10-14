Дом - интерьер, ремонт
Вязание. Фотовыставка
Рукоделие  »  Вязание

Следики-тапочки на двух спицах. Мастер-класс

Мы учились вязать варежки и носки на 2-х спицах, не сшивая – теперь хочу показать вам как связать следики-тапочки также не используя иголки, вяжем на двух спицах, но, чтобы удобнее было, нам понадобиться еще 2 дополнительных спицы. В таких тапочках уютно, тепло и очень удобно носить их дома.

следики на двух спицах

Набрать на спицы нитью белого цвета 11 петель,

  • 1 ряд: 5лиц, 1изн, 5лиц.
  • 2 ряд: 5лиц, накид, 1лиц, накид, 5лиц.
  • 3 ряд: 5лиц, 3изн, 5лиц.
  • 4 ряд: 5лиц, накид, 3лиц, накид, 5лиц.
  • 5 ряд: 5 лиц, накид. 5 лиц, накид, 5 лиц.
  • 6 ряд далее  вяжем как предыдущие, пока на спице не получится  21 п. (5 + 11средних + 5).

следики на двух спицах

Подключаем в работу нить другого цвета (два клубочка, один с одной стороны и один с другой, чтобы не было протяжек, нитки двух цветов перекрещиваем, чтобы не было дырок).
Вяжем 5 петель другим цветом (платочная вязка),  белая нить : 5 петель лиц., накид,1 лиц., накид, 5 лиц., 5 петель другим цветом (платочная вязка).

следики на двух спицах

Чётные ряды вяжем по рисунку (как показывают петли), по 5 петель с двух сторон вяжем другим цветом (платочная вязка).  Белым цветом вяжем середину.
Так прибавляем по 1 петле с двух сторон, пока на спице не будет 31 петля (5+21+5).

следики на двух спицах

Далее вяжем 10 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую – вяжем 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид, 5 лиц., меняем нить - 10 петель другим цветом (платочная вязка).

следики на двух спицах

Прибавляем по 1 петле с двух сторон до тех пор пока на спице не будет 41п. (10+21+10).

следики на двух спицах

следики на двух спицах

Продолжаем вязание: провязываем 15 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую - 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид,5 лиц., меняем нить - 15 петель другим цветом (платочная вязка). Так прибавляем по 1 петель с двух сторон пока на спице не будет  51 п. (15+21+15).

следики на двух спицах

Разделим наше полотно на 3 части: 20-11-20.

следики на двух спицах

Начинаем вывязывать мысок, вяжем как пятку на средних 11 петлях, захватывая боковые.

следики на двух спицах

Продолжаем вязание пока не кончатся петли на боковых спицах).

следики на двух спицах

следики на двух спицах

Теперь начинаем вязать боковые части нашего тапочка вместе с подошвой, для этого набираем по бокам по 16 петель, и дальше вяжем прямо до пятки (40 рядов).

следики на двух спицах

Бока тапочка и подошву можно вязать вот по такому рисунку:
на спицах должно быть четное кол-во петель + 2 кромочные
1-2 ряд: (цветная нить) все лицевые
3 ряд: (белая.нить) кром.; *1 лиц; 1пет. снять нить за раб; *повторяем рапорт, кром.
4 ряд: (белая нить) кром; *1 пет. снять нить перед раб; 1 лиц.*  повторяем рапорт, кром.
5 -6 ряд: (цветная нить) - все лицевые
7-8 ряд: (белая нить) -  как 3 и 4 ряды.

следики на двух спицах

следики на двух спицах

Теперь вывязываем пятку. Делим полотно на 3 части: 16-11-16.

следики на двух спицах

Вяжем пятку на средних 11 петлях так же как вязали мысок. Когда на спицах останется средних 11 петель – пятка готова, петли закрываем.

следики на двух спицах

Можно по краю обвязать тапочек крючком.
Наш тапочек готов! 

следики на двух спицах

следики на двух спицах

На улице уже похолодало и такие теплые следики-тапочки будут согревать ваши ножки, а также ножки ваших любимых и близких!

14.10.15,
Maman Svetlan

ElenaFromBarneo (18/11/2015)
очень нравится идея, но опыта не хватает. подскажите, как соединить 2 нити? может, есть ссылка на видео мастер класс?
Элина 23 (16/10/2015)
Добрый день!
Давно хотела вспомнить, как вязать такие следики (в школе умела). Напомните, как с размером определиться?)))

