Рукоделие » Вязание
Следики-тапочки на двух спицах. Мастер-класс
Мы учились вязать варежки и носки на 2-х спицах, не сшивая – теперь хочу показать вам как связать следики-тапочки также не используя иголки, вяжем на двух спицах, но, чтобы удобнее было, нам понадобиться еще 2 дополнительных спицы. В таких тапочках уютно, тепло и очень удобно носить их дома.
Набрать на спицы нитью белого цвета 11 петель,
Подключаем в работу нить другого цвета (два клубочка, один с одной стороны и один с другой, чтобы не было протяжек, нитки двух цветов перекрещиваем, чтобы не было дырок).
Чётные ряды вяжем по рисунку (как показывают петли), по 5 петель с двух сторон вяжем другим цветом (платочная вязка). Белым цветом вяжем середину.
Далее вяжем 10 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую – вяжем 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид, 5 лиц., меняем нить - 10 петель другим цветом (платочная вязка).
Прибавляем по 1 петле с двух сторон до тех пор пока на спице не будет 41п. (10+21+10).
Продолжаем вязание: провязываем 15 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую - 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид,5 лиц., меняем нить - 15 петель другим цветом (платочная вязка). Так прибавляем по 1 петель с двух сторон пока на спице не будет 51 п. (15+21+15).
Разделим наше полотно на 3 части: 20-11-20.
Начинаем вывязывать мысок, вяжем как пятку на средних 11 петлях, захватывая боковые.
Продолжаем вязание пока не кончатся петли на боковых спицах).
Теперь начинаем вязать боковые части нашего тапочка вместе с подошвой, для этого набираем по бокам по 16 петель, и дальше вяжем прямо до пятки (40 рядов).
Бока тапочка и подошву можно вязать вот по такому рисунку:
Теперь вывязываем пятку. Делим полотно на 3 части: 16-11-16.
Вяжем пятку на средних 11 петлях так же как вязали мысок. Когда на спицах останется средних 11 петель – пятка готова, петли закрываем.
Можно по краю обвязать тапочек крючком.
На улице уже похолодало и такие теплые следики-тапочки будут согревать ваши ножки, а также ножки ваших любимых и близких!
14.10.15,
ElenaFromBarneo (18/11/2015)очень нравится идея, но опыта не хватает. подскажите, как соединить 2 нити? может, есть ссылка на видео мастер класс?
Элина 23 (16/10/2015)Добрый день!
Давно хотела вспомнить, как вязать такие следики (в школе умела). Напомните, как с размером определиться?)))
