Следики-тапочки на двух спицах. Мастер-класс

Мы учились вязать варежки и носки на 2-х спицах, не сшивая – теперь хочу показать вам как связать следики-тапочки также не используя иголки, вяжем на двух спицах, но, чтобы удобнее было, нам понадобиться еще 2 дополнительных спицы. В таких тапочках уютно, тепло и очень удобно носить их дома.

Набрать на спицы нитью белого цвета 11 петель,

1 ряд: 5лиц, 1изн, 5лиц.

2 ряд: 5лиц, накид, 1лиц, накид, 5лиц.

3 ряд: 5лиц, 3изн, 5лиц.

4 ряд: 5лиц, накид, 3лиц, накид, 5лиц.

5 ряд: 5 лиц, накид. 5 лиц, накид, 5 лиц.

6 ряд далее вяжем как предыдущие, пока на спице не получится 21 п. (5 + 11средних + 5).

Подключаем в работу нить другого цвета (два клубочка, один с одной стороны и один с другой, чтобы не было протяжек, нитки двух цветов перекрещиваем, чтобы не было дырок).

Вяжем 5 петель другим цветом (платочная вязка), белая нить : 5 петель лиц., накид,1 лиц., накид, 5 лиц., 5 петель другим цветом (платочная вязка).

Чётные ряды вяжем по рисунку (как показывают петли), по 5 петель с двух сторон вяжем другим цветом (платочная вязка). Белым цветом вяжем середину.

Так прибавляем по 1 петле с двух сторон, пока на спице не будет 31 петля (5+21+5).

Далее вяжем 10 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую – вяжем 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид, 5 лиц., меняем нить - 10 петель другим цветом (платочная вязка).

Прибавляем по 1 петле с двух сторон до тех пор пока на спице не будет 41п. (10+21+10).

Продолжаем вязание: провязываем 15 петель другим цветом (платочная вязка), меняем нить на белую - 5 петель лиц., накид,1 лиц.,накид,5 лиц., меняем нить - 15 петель другим цветом (платочная вязка). Так прибавляем по 1 петель с двух сторон пока на спице не будет 51 п. (15+21+15).

Разделим наше полотно на 3 части: 20-11-20.

Начинаем вывязывать мысок, вяжем как пятку на средних 11 петлях, захватывая боковые.

Продолжаем вязание пока не кончатся петли на боковых спицах).

Теперь начинаем вязать боковые части нашего тапочка вместе с подошвой, для этого набираем по бокам по 16 петель, и дальше вяжем прямо до пятки (40 рядов).

Бока тапочка и подошву можно вязать вот по такому рисунку:

на спицах должно быть четное кол-во петель + 2 кромочные

1-2 ряд: (цветная нить) все лицевые

3 ряд: (белая.нить) кром.; *1 лиц; 1пет. снять нить за раб; *повторяем рапорт, кром.

4 ряд: (белая нить) кром; *1 пет. снять нить перед раб; 1 лиц.* повторяем рапорт, кром.

5 -6 ряд: (цветная нить) - все лицевые

7-8 ряд: (белая нить) - как 3 и 4 ряды.

Теперь вывязываем пятку. Делим полотно на 3 части: 16-11-16.

Вяжем пятку на средних 11 петлях так же как вязали мысок. Когда на спицах останется средних 11 петель – пятка готова, петли закрываем.

Можно по краю обвязать тапочек крючком.

Наш тапочек готов!

На улице уже похолодало и такие теплые следики-тапочки будут согревать ваши ножки, а также ножки ваших любимых и близких!

14.10.15,

Maman Svetlan

ElenaFromBarneo (18/11/2015) очень нравится идея, но опыта не хватает. подскажите, как соединить 2 нити? может, есть ссылка на видео мастер класс?

Элина 23 (16/10/2015)

Элина 23 (16/10/2015)

Давно хотела вспомнить, как вязать такие следики (в школе умела). Напомните, как с размером определиться?)))